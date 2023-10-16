临时国会11日起举行 朝野就明年预算案、金建希特检法等持续对峙

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韩国国际广播电台报道：12月临时国会会期从本月11日起开始。预计朝野将继续围绕已超过法定处理期限的明年预算案、《双特检法》、《国政调查》，尹锡悦政府第二期内阁人事听证会等激烈对峙。第21届国会的最后一次定期国会会期于本月9日结束。临时国会将于本月11日至下月9日举行。朝野将于本月20日、28日各召开一次全体会议，分别处理明年预算案和各项法案。明年政府预算案已超过法定处理期限（本月2日），为此朝野启动了“2+2磋商机制”展开谈判，但仍未能缩小立场分歧。共同民主党表示，若不能在20日全体会议前达成协议，将单独通过对政府方案作出削减的该党修改方案。共同民主党正在推进的《双特检法》和《三大国政调查》也是争议的‘焦点。“金建希女士股价操纵特检法”和“大庄洞50亿俱乐部特检法”已被指定为快速通道处理法案，将自动提呈至28日的全体会议，共同民主党可凭借自身议席优势予以通过。共同民主党还计划通过针对首尔—杨平高速公路特殊待遇疑云、海军陆战队蔡某上兵殉职事件、五松地下车道事故的国政调查计划案，预计朝野将展开激烈对峙。另外，朝野预计将围绕尹锡悦政府第二期内阁6名长官候选人、放送通信委员会委员长候选人的人事听证会展开唇枪舌战。