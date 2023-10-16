波兰众议长：前政府签署合同或被废除

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韩国国际广播电台报道：据路透社当地时间10日报道，波兰众议长表示，新政府有可能废除前政府在10月国会选举后签订的合约。据报道，隶属于“波兰2050党”的众议长希蒙·霍洛夫尼亚当天在波兰一家民营广播电台的节目中表示，法律与公正党临时政府签署的协议有可能做无效化处理；10月15日国会选举以后，法律与公正党的权限本该被局限于管理国家，而不应使用预算。路透社报道说，有分析认为，韩国军工出口也有可能受到影响。在10月15日的国会选举中，民族主义色彩的右派保守政党、执政党法律与公正党在众议院仅获得35.4%的选票，虽然保住了第一大党的地位，但未能获得过半席位。波兰前总理唐纳德·图斯克领导的反对党公民联盟所主导反对党联合阵营则占据了过半席位，有望时隔8年夺回政权。路透社分析称，若来自法律与公正党的总理马泰乌什·莫拉维茨基在信任投票中如预期般失利，那么亲欧洲的反对党联合阵营将从11日起执政。预计出任新政府防长的波兰农民党主席弗拉迪斯拉夫·柯什尼亚克-卡米什9日在接受同一家媒体的采访时也表示，将对法律与公正党签署于10月15日以后的合同进行分析评估，并强调了有必要对波兰自身的军工产业进行投资。自俄罗斯侵略乌克兰以来，波兰致力于增强国防力量，与韩国签订了数十亿美元的武器购买合同，成为韩国军工业的重要客户。不过据英国《金融时报》上月报道，随着波兰政府换届，再叠加资金不足等因素，武器出口合同有可能被废除。另据路透社报道，对波兰军工出口合同因韩国进出口银行的金融援助限额遭遇困难，韩国政府于上月召集了五大商业银行有关人士，讨论以共同贷款的方式提供金融援助。