韩政府宣布延长尿素、磷酸氢二铵配额关税 探讨尿素国内生产方案

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韩国国际广播电台报道：政府计划将原定于年底结束的尿素溶液配额关税制度延长至明年，以减轻企业从中国外第三国进口尿素的负担。在持续扩大第三国进口量的同时，政府还计划探讨中长期实现国内生产的方案。经济安全供应链有关部门长官会议11日在政府首尔办公大楼召开。会议由副总理兼企划财政部长官秋庆镐主持，讨论尿素溶液供需走势和应对计划。政府拟不断扩大海外进口量，以保障国内市场的稳定。为减轻企业从中国以外第三国进口的负担，原定于年底结束的尿素溶液配额关税将延长至明年；针对截至明年4月进口至国内的货量，政府将通过财政临时支援部分海运费。另外，从明年1月起，政府将推进展开尿素溶液自主生产可行性调研，探讨中长期在国内建立生产设施的方案。政府表示，目前尿素溶液的价格和库存与平时基本相同，相较2021年“尿素荒”期间，保持着相对稳定的状态。最近韩国与中国以外第三国签署了约1万吨的尿素溶液供应合同，库存量从上月底的可供使用3个月增至本月8日的可供使用4.3个月。以本月7日为准，加油站的尿素溶液价格为1602韩元，与前一天（1599韩元）基本持平。尿素溶液价格一般在1300韩元至1800韩元之间浮动。以7日为准，全国96.5%的加油站均有库存。另外，政府还计划将磷酸氢二铵的配额关税延长至明年上半年。磷酸氢二铵是肥料的生产原料。最近有报道称中国正实施磷酸氢二铵出口管制，不过政府表示，目前尚未出现进口货量因中国通关程序而延迟的情况。另外，中国政府从本月1日起对石墨实施出口管制。目前韩国各企业的库存量可供使用3-5个月不等。石墨是二次电池必不可少的原料之一，对华依赖度超过90%。政府表示，今年10月中国政府宣布实施出口管制之后，政府召开民官联合会议，与业界保持密切交流、共同应对。