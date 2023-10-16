韩第22届国会议员选举拉开帷幕 预备候选人登记开始

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韩国国际广播电台报道：韩国第22届国会议员选举拉开了帷幕，12日开始进行预备候选人登记。中央选举管理委员会在选举日（4月10日）的120天之前、从当天开始接受预备候选人申请登记。预备候选人当天上午9时至下午6时需将家族关系证明和前科记录等资料提交相关选举管理委员会，并需缴纳300万韩元的保证金。申请登记为预备候选人后，在正式选举活动之前，也可以设立选举办事处、佩戴肩带、发放用于选举的名片、发送一定范围内的宣传物以及通过电话呼吁选民支持等进行竞选活动，也可以设立后援会募集至1.6亿韩元的选举资金。预备候选人登记日截至候选人申请登记之前。候选人申请登记时间为明年3月11日至22日，届时朝野也将完成各选区的竞选“对阵表”。候选人登记结束后，3月28日起正式开始竞选活动，29日确定选举人名簿。接下来4月2日至5日进行船上投票、4月5日∼6日进行预先投票，4月10日进行正式投票和开票。在本届国会议员选举中，朝野将各自打出“稳定国政”和“审判政府”的论调。执政党国民力量党呼吁选民的支持，声称执政党确保多数席位，才能助力尹锡悦政府稳定推行国政。在野党共同民主党则认为，为了遏制尹锡悦政府独断独决，必须在国会形成“执政党小，在野党大”的局面。