韩国每3个家庭中就有1个是单人家庭

韩国国际广播电台报道：随着单人家庭比重的增加，每3个家庭中就有1个是单人家庭。此外，随着预期寿命的增加，单人家庭中的老龄化比重也有所增加。据统计厅12日发布的《单人家庭调查》资料显示，去年单人家庭为750.2万户。刷新2015年开始该项目统计后的最高值。单人家庭的比重持续增加，在总家庭中占比为34.5%，3个家庭中就有1个是单人家庭。2017年单人家庭比重为28.6%，时隔5年增加了6个百分点。除单人家庭之外，二人户家庭最多，为626.1万户(28.8%)，三人户家庭为418.5万户(19.2%)，四人户以上家庭为382.6万户(17.6%)。从年龄段来看，29岁以下的单人家庭最多，为19.2%，其后依次为70岁以上（18.6%）、30多岁（17.3%）、60多岁（16.7%）。统计厅表示，30岁以下年龄段单人家庭增加是受结婚推迟的影响。预期寿命增加后，60岁以上年龄段单人家庭也将呈现增加势头。相较一年前，29岁以下、40多岁和50多岁单人家庭分别减少0.6、0.2和0.2个百分点，70岁以上和60多岁年龄段分别增加了0.5和0.3个百分点，30多岁年龄段也增加了0.2个百分点。