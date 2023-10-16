韩国将在五年内构筑多层导弹防御系统

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国军方计划在五年内构建探测并拦截北韩各种弹道导弹和远程火炮的"韩国型多层导弹防御系统(KAMD)"，备受世人关注。根据韩国国防部12日发表的《2024至2028年国防中期计划》，截止2028年为止将部署射程和拦截率大幅提高的代号为M-SAM-Ⅱ的中程地对空导弹和L-SAM远程地对空导弹。正在开发的M-SAM-Ⅱ和L-SAM作战部署时期从当初的2030年提前至2028年。"韩国型爱国者"M-SAM-Ⅱ（又名“天弓-Ⅱ”）地对空导弹被认为是拦截高度在30到40公里北韩导弹的底层防御体系的核心战斗力。这是已部署作战的M-SAM-Ⅰ（高度20公里以下）的改良型导弹。韩国国防部表示，为了应对北韩核与导弹威胁，将巩固“韩国型三轴作战体系”，并开发微型卫星体系和群集、自爆无人机、电子脉冲弹(EMP弹)、静电弹(碳纤维弹)等。据悉，韩国军方计划到2028年为止开发重量不到100公斤的超小型卫星。到2030年左右将40多颗卫星送入太空。如果40多颗微型卫星和5颗军事侦察卫星实现战力化，就可以以30分钟为单位对北韩全境进行监视侦察，从而掌握北韩移动式导弹发射车辆(TEL)等的动向。自爆无人机在俄罗斯和乌克兰战争中投入实战，是一种已证明具有杀伤力和破坏力的武器。韩国军方认为，如果数十架搭载重量为3至4公斤左右炸弹的无人机冲向目标，其破坏力将相当大。蜂群无人机具有成本相对较低、打击及破坏半径较高的优点。国防部表示，通过改良电子电气和舰艇用电子战装备，提高电子战执行能力。搭载电子电器的飞机能执行对敌人雷达和指挥通信网进行电子攻击任务，舰艇用电子战装备安装在舰艇上，能对敌人雷达和对舰导弹进行电子攻击。