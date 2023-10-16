尹锡悦访问阿斯麦：将对韩荷企业合作提供一切支援

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韩国国际广播电台报道：正在荷兰进行国事访问的韩国总统尹锡悦表示，为成功实现韩国与荷兰半导体企业合作项目，两国政府将加强直接沟通渠道，并提供一切所需的支援。尹锡悦当地时间12日出席在全球知名半导体装备企业阿斯麦（ASML）总部召开的企业界人士恳谈会表示，希望以此成为韩国与荷兰半导体同盟更加坚固的契机。出席当天恳谈会的人士除尹锡悦总统、荷兰国王威廉·亚历山大之外，还包括三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、阿斯麦总裁彼得·温宁克、阿斯麦国际首席执行官本杰明·卢等两国业界人士。尹锡悦表示，希望今后两国企业界人士保持紧密合作，为半导体产业的革新和全球供应链的稳定作出努力。尹锡悦还说，三星电子和SK海力士决定分别投资360万亿韩元和120万亿韩元，打造全球规模最大的半导体集群，并表示对阿斯麦和三星电子、SK海力士的投资合作深感欣慰。在当天的座谈会上，双方共签署了3项谅解备忘录（MOU）。两国政府决定利用最尖端半导体生产设施创办“韩国·荷兰尖端半导体学院”，以向两国研究生提供现场学习的机会。三星电子还决定与阿斯麦共同斥资1万亿韩元，在韩国建立“新一代半导体制造技术研发中心”。SK海力士与阿斯麦就开发再利用极紫外线曝光设备内氢气、减少电力使用量的技术达成了协议。