韩国和荷兰举行首脑会谈，共同构建“半导体联盟”

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）韩国时间13日会晤，对两国在半导体领域所拥有的价值予以高度评价，并再次确认了结为"半导体同盟"的意志。据悉，韩荷领导人当天在海牙首相府结束首脑会谈后，通过联合声明做出了上述表示。并称，此次尹锡悦总统对荷兰的国事访问将成为基于"战略伙伴关系"的两国关系进一步发展的基础。特别是在半导体产业方面，两位首脑认识到两国在价值链上的特殊互补关系，决定设立半导体对话机制和半导体人力资源培训项目，持续扩大企业间的合作。两位首脑认为，世界最大的半导体设备生产国-荷兰和制造强国-韩国在全球供应链中占据核心地位，两国将结合各自优点，最大限度地提高半导体合作的效果和价值。为增加两国之间的战略沟通渠道，决定重新建立两国外交和产业部长参与的“2+2对话机制”。两位首脑还决定，加强国防、安保领域的合作。联合声明强烈谴责严重威胁国际和平与安全的北韩史无前例的挑衅。再次确认了荷兰对韩国政府提出的为实现无核化、构筑和平繁荣的韩半岛的大胆构想以及实现自由和平的统一韩半岛所给予的支持。同时，还就增进北韩人权加强合作达成了协议。两位首脑强调印太地区自由、开放与包容的重要性，决定加强相关合作。另外，为了应对气候变化、实现碳中立，不仅在核能领域，韩荷首脑还决定在包括再生能源和氢在内的"无碳能源"领域加强合作。为增进双边人际交流领域合作，两国首脑就韩-荷工作假期项目（working holiday）参与者由原来的100人增加一倍至200人达成了协议。