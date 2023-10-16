韩财长：美暗示降息 将确保金融市场波动性不扩大

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐要求有关机构全力应对，防止国内金融和外汇市场的波动性加剧。秋庆镐14日上午主持召开有关机构联合紧急宏观经济金融会议。会议评估了美联储维持利率不变决定对国内外金融市场的影响。韩国银行行长李昌镛、金融委员会委员长金周显、金融监督院院长李卜铉与会。继去年9月和11月之后，昨晚美联储在联邦公开市场委员会(FOMC) 再次将政策利率冻结在每年5.5%。美联储在声明中指出，通胀持续呈现放缓势头。美联储委员预计明年将有3次降息（75个基点），幅度大于9月。美联储主席鲍威尔在记者见面会上表示，不排除进一步加息的可能性，但在此前的货币紧缩过程中，利率几乎已登顶，此次会议开始讨论降息的时间点。美联储的此次决定使国际金融市场将提前降息的预期升温，股价上涨、利率和美元则大幅下滑。政府表示，近期国内金融市场上股价和汇率呈现出与主要国家相似的走势，维持着相对稳定的态势；资本市场情况也较为良好，国债利率下滑、企业债和短期融资市场利率趋稳。政府还表示，高利率造成的压力持续，中东局势等全球经济不确定因素仍有可能扩大，房地产项目融资等部分薄弱因素也尚存。政府和央行将竭尽全力管理薄弱环节，确保年末年初市场的波动性不扩大。