韩仅64.0%受访者认为有必要统一 为历史新低

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韩国国际广播电台报道：一项关于南北统一的民调显示，认为“有必要统一”的意见仅占到64.0%，为历史最低纪录。民主和平统一咨询会议（以下简称“统一咨询会议”）上月24日至26日面向全韩1000名19周岁以上的成年男女进行了今年第四季度的统一民意调查。结果显示，认为“非常有必要统一”的应答者占比为30.8%，认为“一定程度上有必要统一”的应答者占比为33.2%；两者合计为64.0%。这是统一咨询会议自2015年第一季度采用同一问题实施调查以来的最低值，较去年同期（70.4%）下滑了6.4个百分点。在对北韩的看法方面，认为北韩是“警惕、敌对对象”的回答占到了47.2%，比“合作、援助对象”（40.6%）高出6.6个百分点。尤其值得注意的是，在20岁至29岁男性中，认为北韩是“警惕、敌对对象”的应答者占比高达76.7%，在所有年龄段中最高。另外，38.9%的应答者认为，“南北关系正常化”是明年统一和对北政策的首要推进课题，占比最高。其次分别是“北韩无核化”（24.0%）、“解决北韩人权和人道主义问题”（12.9%）、“在国内外推广统一共识”（11.2%）。48.9%的应答者认为，明年南北关系将比今年更差；仅有5.6%的应答者认为会比今年更好。此次调查由对北韩认知、北韩侦察卫星发射、2024年南北关系展望等10个问题组成。