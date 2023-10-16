韩统计厅：2072年韩总人口将跌破4000万

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韩国国际广播电台报道：《未来人口估算》报告14日公布。据估算，韩国人口到明年为止将保持增长，随后逐步减少，2072年跌至约3600万。另外，外国人口流入规模预期值较前一次统计有所扩大。统计厅14日公布了预测韩国人口未来50年变化情况的《未来人口估算》。据预测，明年韩国人口为5175万，较目前有所增长，但后年起将逐步减少预计2050年将跌破5000万人口，约为4711万。到2072年，人口将跌破4000万，退回至1977年的3622万左右。由此，劳动人口也将从2022年的3674万减少至2072年的1658万。新生儿人数持续减少是人口下滑的主要原因。据预测，新生儿人数将从2022年的25万跌至2025年的22万，2072年进一步减少至16万。总和生育率将从明年的0.68上升至2050年的1.08，但较两年前的预测有所下滑。与此相反的是，老年人口将持续增多。统计厅预计，65岁及以上老年人口将从2022年的898万增至2025年的1000万以上，2072年达到1727万。预期寿命也较上一次统计有所延长。今年的预期寿命为83.5岁，此后将逐年上升，2050年达到88.6岁，2072年超过90岁。统计厅还预测，从2030年起，每年流入韩国的外国人口将达到5.5万，较两年前的预测（3至4万）有所增加。