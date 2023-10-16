COP28在博弈中闭幕 就从化石能源转型达成一致

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韩国国际广播电台报道：第二十八届联合国气候变化大会（《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会、COP28）13日闭幕。此次大会较原定日期晚一天闭幕，大会期间各国尖锐对峙，但最终戏剧性地就“从化石能源转型”（transitioning away from fossil fuels in energy systems）达成了一致。韩国环境部表示，从11月30日起在阿联酋迪拜举办的“第二十八届联合国气候变化大会”于韩国时间13日晚闭幕。此次大会有来自198个缔约国和国际机构、产业界、公民组织的9万人出席。此次大会实施了《巴黎协定》签署后的首次全球盘点（Global Stocktake，GST）。环境部表示，国际社会通过盘点重申了减碳的重要性，并签署了包括从化石燃料转型、可再生能源产能增至3倍、能源效率提高至两倍、分阶段削减燃煤发电等内容的《阿联酋共识》。在大会初期，欧盟等发达国家集团要求在《共识》中采用“逐步淘汰化石燃料”的表述，不过受到印度等高度依赖化石燃料的发展中国家的反对，最终采用了“转型”这一表述。另外，环境部表示，各国在大会期间重申遵守现有减排路径，即以2019年为基准，到2030年将全球碳排放量削减43%、2035年削减60%，并在2025年前达到排放峰值，2050年实现碳中和，以达成《巴黎协定》提出的气温上升不超过1.5摄氏度的目标。在另一个主要争议点，即“损失与损害”（Loss& Damage）补偿基金的运营问题上，主席国阿联酋和德国分别承诺捐助1亿美元，部分解决了初期资金来源，世界银行决定在未来4年间负责运营基金和秘书处。