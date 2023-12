COP28在博弈中闭幕 就从化石能源转型达成一致

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:第二十八届联合国气候变化大会(《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会、COP28)13日闭幕。此次大会较原定日期晚一天闭幕,大会期间各国尖锐对峙,但最终戏剧性地就“从化石能源转型”(transitioning away from fossil fuels in energy systems)达成了一致。韩国环境部表示,从11月30日起在阿联酋迪拜举办的“第二十八届联合国气候变化大会”于韩国时间13日晚闭幕。此次大会有来自198个缔约国和国际机构、产业界、公民组织的9万人出席。此次大会实施了《巴黎协定》签署后的首次全球盘点(Global Stocktake,GST)。环境部表示,国际社会通过盘点重申了减碳的重要性,并签署了包括从化石燃料转型、可再生能源产能增至3倍、能源效率提高至两倍、分阶段削减燃煤发电等内容的《阿联酋共识》。在大会初期,欧盟等发达国家集团要求在《共识》中采用“逐步淘汰化石燃料”的表述,不过受到印度等高度依赖化石燃料的发展中国家的反对,最终采用了“转型”这一表述。另外,环境部表示,各国在大会期间重申遵守现有减排路径,即以2019年为基准,到2030年将全球碳排放量削减43%、2035年削减60%,并在2025年前达到排放峰值,2050年实现碳中和,以达成《巴黎协定》提出的气温上升不超过1.5摄氏度的目标。在另一个主要争议点,即“损失与损害”(Loss& Damage)补偿基金的运营问题上,主席国阿联酋和德国分别承诺捐助1亿美元,部分解决了初期资金来源,世界银行决定在未来4年间负责运营基金和秘书处。