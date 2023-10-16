法国版《通胀削减法案》公布获得补贴的电动汽车目录

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韩国国际广播电台报道：法国政府公开了根据电动汽车补贴修改案获得补助的最终车辆目录。韩国企业的电动汽车只包括现代汽车在捷克生产的KONA。因此，在法国购买起亚汽车的Niro或Soul的消费者今后将无法获得补助。法国政府日前公布了被称为法国版《通胀削减法案》的电动汽车补助金修改案的适用对象目录。法国政府公布的补贴对象共有22个品牌的78种电动汽车。韩国车企的电动汽车包括现代汽车的Kona，此前一直作为补贴对象的起亚Niro和Soul被排除在外。此前，法国政府表示，将根据电动汽车生产和运输过程中产生的碳排放量计算环境分数，并只对一定分数以上的电动汽车提供补助金。以满分80分为基准，至少要获得60分以上的电动汽车才能享受补贴。问题是，距离欧洲较远的亚洲地区生产的电动汽车在海上运输过程中会增加碳排放量，导致环境分数下降，处于不利地位。因此，实际上被列入此次补贴目录的电动汽车大部分都是欧洲生产的汽车。韩国企业电动汽车中唯一包含的Kona是在捷克生产的，因此有利于获得环境分数。此次被排除在补贴对象之外的起亚汽车的Niro和Soul正在亚洲地区生产，市场上最便宜的中国品牌汽车也被排除在外。据悉，现代汽车和起亚去年在法国销售了6000多辆电动汽车，在法国电动汽车市场排名第五。