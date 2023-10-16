韩国物价上涨势头放缓 经济逐步出现复苏迹象

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韩国国际广播电台报道：韩国政府对目前经济情况评价说，正逐步出现复苏迹象。企划财政部于15日发布的“12月近期经济动向”资料显示，经济各领域的复苏速度不尽相同，但半导体等制造业生产、出口恢复以及就业情况获得改善等经济正在逐步出现复苏迹象。政府今年10月对经济情况作出“经济增长放缓势头逐渐好转”的评价。11月则肯定评价说，“逐步出现经济复苏迹象”，在12月也持相同看法。政府在对外不确定性方面也作出了较为肯定的评价。一个月前政府认为“国际原材料价格波动性扩大等不确定性因素犹存”，本月则评价为“在IT业有望获得改善和全球复苏势头弱化的情况下，仍然存在俄乌战争、中东局势不稳定等地缘政治风险和供应链不稳定等不确定性因素”。在国内物价方面，政府评价“物价上涨势头趋缓”。相较上个月政府发表的“物价上涨势头缓慢趋缓”的表述相比，作出了有所改善的评价。得力于农畜水产品和石油类价格环比大幅下跌，11月消费者物价有所下降。物价上涨率为3.3%，环比下降0.5个百分点。11月就业人口为2869.8万人，同比增加27.7万人。15岁以上年龄段的就业率为63.1%，同比上升0.4个百分点。在各行业方面，制造业就业人口有所减少，服务业和建设业就业人口有所增加。不过11月失业人口为67.7万人，环比增加1万多人，失业率达2.3%。