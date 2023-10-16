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韩国国际广播电台报道：北韩17日向东海发射弹道导弹，并立即发表国防省谈话，对当地时间15日在美国华盛顿举行韩美核磋商小组（NCG）第二次会议的结果称之为“露骨的核对决宣言”，表示强烈反对。北韩国防省发言人17日通过北韩官方媒体朝鲜中央通讯社（朝中社）发表谈话，主张美国和韩国在“有事时”对朝鲜民主主义人民共和国使用核武器已成定局，在实战氛围中韩美讨论作战程序，这是“露骨的核对决宣言”。同时，朝中社还表示，美国海军核潜艇密苏里号(SSN 780)驶入釜山作战基地的意图非常明确，并明确指出， 今年政局和军事局势的不稳定清楚地表明，单方面加剧军事紧张的行为者正是美国及其追随势力。朝中社再度威胁称韩半岛地区的核冲突危机不是关于可能性的问题，而是关于时间的问题。敌对势力试图动用任何武力，都会招致先发制人的、毁灭性的应对。据悉，北韩在金正日死亡12周年的17日晚向东海发射了弹道导弹。上述北韩国防省发言人谈话是在射导之后发表的。韩美当地时间15日在华盛顿举行核磋商小组（NCG）第二次会议，韩国国家安保室第一次长金泰孝和白宫国家安全委员会情报及国防政策高级协调员马赫·比塔尔担任首席代表，两国外交、国防部门相关人员出席了会议。韩美核磋商小组是根据今年4月韩美首脑会谈协议设定的，主要讨论如何提高“美国延伸威慑执行力”问题。今年7月，韩美在首尔举行了首次核磋商小组会议，商讨了共同应对北韩核威胁的方案、核战略策划的具体步骤，以及韩方以非核战斗力支援美方核作战行动的方案。据悉，韩美核磋商小组(NCG)会议的召开及相关措施的落实也紧锣密鼓地进行，双方已确定明年6月在首尔举行第三次核磋商小组会议。