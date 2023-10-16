金正恩在金正日去世12周年之际拜谒锦绣山太阳宫

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在北韩国防委员长金正日去世12周年之际，北韩国务委员长金正恩于16日拜谒锦绣山太阳宫。朝中社17日报道了金正恩拜谒锦绣山太阳宫的消息。报道称，“金正恩同志敬献的花篮被安放在伟大领袖金日成同志和伟大领导人金正日同志的立像前”。报道还称，内阁总理金德勋、党书记赵容元、最高人民会议常任委员长崔龙海等党和政府干部随行。北韩公开的照片中还出现了外务相崔善姬、国防相强纯男、人民军总政治局长郑京择、劳动党副部长金与正、党军政指导部长朴正天等人。报道称，“金正恩同志谨祝为我党、我国永远蒸蒸日上的尊严和繁荣奠定坚实基础的伟大将军（金正日）永垂不朽”。2011年12月17日金正日去世后，金正恩每年都会在父亲祭日前后拜谒锦绣山太阳宫，不过去年首次未进行拜谒。北韩官媒自2012年起报道金正恩拜谒的消息，去年未刊登金正恩亲自拜谒的报道。另外，北韩媒体报道称，在金正日去世12周年之际，全国上下沉浸在一片追悼的气氛之中。报道还回顾了金正日的生平，强调了先军政治的优越性。劳动党机关报《劳动新闻》刊登在第二版的社论赞扬称，“伟大将军不分昼夜地思索、探索， 对在建设富强祖国过程中出现的所有理论实践问题提出了科学的解答”。报道还称，金正日拥有“没有糖能活、但没有子弹就不能活的钢铁意志”，在他执政期间“实现了拥核的民族历史大业”，凸显了金正日增强国防实力的功绩。