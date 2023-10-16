尹锡悦：压倒性应对北韩挑衅 积极推进韩美日联合应对

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩发射远程弹道导弹，尹锡悦总统要求对北韩的所有挑衅均予以即时性、压倒性的应对。继18日上午北韩发射远程弹道导弹后，总统室在国家安保室长赵太庸的主持下紧急召开了国家安全委员会（NSC）常任委员会会议。尹锡悦与会，听取了联参议长的报告，并就应对方案作出指示。总统室表示，尹锡悦要求对北韩针对韩国领土和国民的任何挑衅予以即时性、压倒性的应对，同时牢固保持韩美联合防卫态势，运用北韩导弹警报情报实时共享机制，积极推进韩美日联合应对。尹锡悦强调，应迅速推进韩美核磋商小组的各项任务，进一步加强对北核遏制执行力，全力保持应对态势，做好应对北韩年末年初进一步挑衅的准备。当天与会的常任委员表示，北韩完全无视国际社会的警告和安理会决议，继上月发射所谓军事侦察卫星之后，又发射使用固体燃料的远程弹道导弹，严重威胁韩半岛和国际社会的和平安全，对此提出强烈谴责。另外，会议关注北韩将核武力政策入宪、专注于核导项目，却将责任推卸给韩美同盟，为此，应在巩固韩国安全态势的同时，继续采取措施，保障国民的生命和安全。当天与会的人士有国家安保室长赵太庸、总统秘书室长金大棋、统一部长官金暎浩、国防部长官申源湜等。