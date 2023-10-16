白宫：谴责北韩发射洲际弹道导弹 重申防卫韩国承诺

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韩国国际广播电台报道：美国白宫当地时间17日表示，国家安全助理与韩国、日本安保首长通电话，谴责北韩发射洲际弹道导弹，并重申美国防卫韩日的决心。白宫在当天公布的声明中表示，白宫国安助理沙利文在北韩试射洲际弹道导弹后与韩国国家安保室长赵太庸、日本国家安全保障局长秋叶刚男通了电话。白宫表示，三国安保首长谴责说，北韩此次射弹明确违反了联合国安理会的多项决议。沙利文重申了美国对防卫韩国、日本的坚定承诺。另外，KBS询问美国国务院对北韩连续试射弹道导弹的看法，国务院发送了发言人名义的谴责声明。国务院发言人在声明中表示，北韩连续两天试射导弹，与今年其他的射弹行为相同，均违反了联合国安理会多项决议。发言人指出，这意味着北韩正对邻国构成威胁、破坏地区安全。发言人还表示，美国专注于外交解决方式，敦促北韩参与对话。美国对韩国和日本的防御承诺固若金汤。美军印太司令部也发表声明说，美方了解到北韩发射弹道导弹的情况，正与盟友紧密磋商。此次发射显示出北韩非法武器项目的不安定影响力，美国对韩国和日本的防御承诺坚定不移。北韩于17日深夜发射1枚短程弹道导弹，18日上午以高角度方式向东海发射1枚洲际弹道导弹。