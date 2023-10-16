韩外籍就业人数达92万 创历史新高

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韩国国际广播电台报道：韩国统计厅和法务部18日公布的《2023年移民居留实况和雇佣调查结果》显示，受新冠疫情影响，持非专业就业签证（E-9）者和留学生增多，促使在国内就业的外国人达到92.3万，创历史新高。其中过半为30多岁年龄段以下人群，近一半工资劳动者的月薪在200万-300万韩元之间。以今年5月为准，久居韩国的外国人（15周岁及以上）为143万，同比增加12.9万（9.9%）；其中就业人员为92.3万，增加了8万人（9.5%）。常居外国人数和就业外国人数双双创下2012年有关统计实施以来的最高值，增幅亦为最大。由于经济活动参与率较低的留学生增多，外国人就业率为64.5%，较前一年下滑0.3个百分点。按照年龄划分，30岁年龄段的人群为30.8万，同比增加3万，占到总数的33.3%。15岁-29岁为21.4万，增加4.1万，占总数的23.2%。也就是说，30岁年龄段以下人群占到了就业外国人总数的55.5%。40岁-49岁、50岁-59岁的占比分别为18.5%、15.7%。按照国籍来划分，韩裔中国人占比最高，为35.3%；其次分别是越南（11.3%）、中国（4.9%），其他亚洲国家占比为39.8%。亚洲地区国家占比总计高达90%。在外国人劳动者中，工资劳动者为87.3万，占总数的94.5%。其中44.2万韩元的月薪在200万-300万韩元之间，占比最高，为50.6%。其次是300万韩元及以上，为31.3万，占比35.8%。100万-200万韩元、100万韩元以下分别占到9.9%、3.7%。在工资劳动者中，希望跳槽者占到12.3%。最大原因为“工资低”（39.2%），其次是“工作辛苦或危险”（19.4%）。常居国内、最近5年间被批准入籍者为5.1万，较前一年减少1000人（2.5%）；其中就业人数为3.4万。