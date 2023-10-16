联合国安理会19日召开会议正式讨论北韩射弹问题

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会将于19日就北韩试射洲际弹道导弹(ICBM)一事召开正式会议。联合国总部18日表示，安理会将于当地时间19日下午3时(韩国时间20日上午5时)在美国纽约联合国总部就北韩不扩散议题召开正式会议。此次会议是为了从安理会层面应对北韩18日向东海海域发射洲际弹道导弹，应安理会常任理事国美国的要求而召开的。据韩国联合参谋本部透露，北韩当天上午8时24分许在北韩平壤近郊发射了一枚洲际弹道导弹。这是北韩继今年7月发射洲际弹道导弹后，时隔5个月再次发射。美国常驻联合国代表团发言人内特·埃文斯批判称，包括此次发射在内，北韩利用弹道导弹技术的所有发射行为均违反安理会决议，也是威胁整个国际社会的行为。韩国也会以利害当事国的身份出席当天的会议，在会上将强烈谴责北韩接连发射弹道导弹，并敦促从安理会层面团结一致应对北韩。考虑到北韩今年8月和11月以发射军事侦察卫星为契机接连参加安理会会议，出席此次会议并表明立场的可能性较大。由于常任理事国中国和俄罗斯拥护北韩立场，与美国等西方国家形成对立格局，即使在安理会正式会议上讨论北韩发射洲际弹道导弹问题，也很难取得发表对北谴责声明或者通过决议案等显著成果。