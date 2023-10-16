联合国军司令部警备人员开始携带手枪

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韩国国际广播电台报道：据悉，为应对在板门店共同警备区(JSA)工作的北韩军人重新武装，联合国军司令部警备人员也开始携带手枪。北韩上月宣布全面废除《9·19南北军事协议》后，开始着手修复根据军事协议而破坏、撤走的最前方警备哨所(GP)，并取消了共同警备区非军事化措施。对此，共同警备区(JSA)内的韩方警备人员也开始重新武装。联合国军司令部19日发表声明称，有鉴于目前北韩军队的武装态势，联合国军司令部赋予共同警备区警卫人员重新武装的资格和权限，以保护平民和军人的安全。联合国军司令部一位有关人士表示，这一措施是经过众多考量而制定的。但是联合国军司令部向韩国政府和北韩军方传达了按照过去的协议解除共同警备区武装可使韩半岛更加安全和平的立场。这位人士说，联合国军司令部向北韩军方相关人士表示，共同警备区将成为对话和履行停战协定的场所。据军方消息灵通人士透露，在共同警备区工作的北韩军人从上月末开始携带手枪后，韩国政府于本月初向联合国军司令部提出韩方警备人员重新武装的申请。此前，作为针对北韩发射军事侦察卫星的应对措施，韩国政府上月22日中止了《9.19南北军事协议》中的"飞行禁区设定"（第1条第3项）的效力。北韩次日宣布实际上全面废除《9.19军事协议》。随后，从上月24日开始，北韩向按照《9·19南北军事协议》破坏或撤出的11个警备哨所投入兵力，并且构筑了警备哨所和阵地，还部署了无后坐力炮等重型武器。据悉，位于韩国西海北方界线(NLL)的北韩军海岸炮开炮的事例也剧增。北韩也重新开始了根据《9·19南北军事协议》全面解除的共同警备区内的兵力武装。