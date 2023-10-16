北韩和中国的贸易量创四年来新高

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韩国国际广播电台报道: 随着北韩放宽新冠病毒防疫而实施的封锁政策，与中国的贸易量创下了4年来的最高纪录。美国北韩专门媒体NK新闻当地时间18日报道说，对中国海关总署的统计进行分析结果显示，北韩对华贸易的进出口额均出现剧增，上月创下了新冠疫情后的最高纪录。据中国海关总署统计，在过去的一个月里，北韩和中国之间的贸易额为2亿2430万美元。这一数字是北韩加强封锁的2020年11月的123万美元的182倍，临近新冠病毒蔓延之前2019年12月创下的2亿7900万美元。进口额为1亿9820万美元，是2020年1月的20倍左右。 但这尚未达到新冠病毒蔓延以前的2019年12月的2亿5670万美元水平。上月北韩对华出口额增至2610万美元，比10月份有所增加。 从今年1月到11月，北韩和中国间的贸易总额突破了20亿美元。据分析，北韩和中国的贸易额增加是因为北韩放宽了新冠病毒蔓延时期的高强度防疫政策。随着高强度防疫封锁措施的缓解，北韩最近还积极开展与中国、俄罗斯等相关国家的面对面外交。据NK新闻以获得的照片为基础分析认为，卡车和列车每天出入北中边境。NK新闻的姊妹媒体NK Pro认为，北韩正在通过中国领海进行海上贸易。