韩国国会举行企划财政部和海洋水产部长官候选人的听证会

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韩国国际广播电台报道：韩国国会19日举行了副总理兼企划财政部长官候选人崔相穆和海洋水产部长官候选人康徒衡的人事听证会。韩国朝野19日上午在企划财政委员会全体会议上对企划财政部长官候选人崔相穆举行听证会，在农林畜产食品海洋水产委员会全体会议对海洋水产部长官候选人康徒衡举行了听证会。朝野议员在企划财政部长官候选人崔相穆的听证会上提出了家庭负债以及尹锡悦政府的经济政策等方面的问题。崔相穆表示，家庭负债是韩国经济所具风险中最重要的因素之一。我们正在考虑在弱势群体或减少民生困难的方向制定稳定的管理方案，并计划以这种方式推进相关政策。崔相穆候选人表示，尹锡悦政府上台时，全球经济处于史无前例的紧急危机状况，在此过程中取得了一定的成果。在海洋水产部长官候选人康徒衡的人事听证会上，朝野议员对其酒后驾驶和暴力前科以及渔村消失等进行了质询。康徒衡候选人对此表示，首先自己应该为年轻时做了不该做的事情向国民表示歉意。在道歉之后，再发表相关见解。他表示，不能过于考虑高龄化人口的问题，应该积极发掘年轻人进入农村的机制，有效放宽限制或政策性资金支援等。国会将于20日相继举行国土交通部长官候选人朴庠禹、中小风险企业部长官候选人吴英姝和国家报勋部长官候选人姜贞爱的人事听证会。