政府加强对夫妇共同育儿休假的所得支援

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韩国国际广播电台报道：韩国政府在19日的国务会议上通过了一项制度修改案。即，夫妇在共同休育儿假期，可以得到900万韩元的育儿停职薪资。据KBS报道。育儿停薪留职中男性的比率在2019年为21.2%，去年增至28.9%。虽然父亲参与育儿的比重正在增加，但是母亲仍占绝对多数。政府为了增加父亲的育儿参与，决定扩大改编现行的父母育儿休假制度。19日在国务会议上审议并表决了包括上述内容在内的《雇佣保险法施行令》修订案。现在出生12个月以内有子女的父母同时或依次进入育儿休假的话，头三个月父母分别在标准工资的100%范围内最多可以得到300万韩元援助。但是，修订案规定，大幅增加育儿休假期限和支援限度。在6个月内政府最多支付450万韩元。从第一个月的200万韩元开始，每月增加50万韩元，第6个月增加到450万韩元。政府采取上述措施的宗旨是缓解父母同时进入育儿休假时收入减少而遭受经济困难的现实问题。如果按最大值计算，半年内父母合计可获得3900万韩元支援。支付对象子女的年龄也从12个月增加到18个月。但是，夫妇没有同时进入育儿休假时，剩下一方进入育儿休假时，政府向其支付剩下的差额部分。改编后的制度从新年开始实施。