北韩粮食短缺 新冠疫情导致经济增长下滑

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韩国国际广播电台报道：北韩人口仍为韩国的一半。韩国统计厅20日公布的“北韩主要统计指标”显示，2022年北韩人口为2570万，韩国人口为5167万，北韩人口仅为韩国人口的一半。北韩男性的预期寿命为71.9岁，女性为78.3岁，低于韩国男性79.9岁和女性85.6岁。北韩人均能源供应量进一步减少，粮食危机也进一步恶化。去年北韩大米和大麦等粮食产量同比减少4.0%，为451万吨。较韩国的433万吨多17万吨，但由于对外贸易受阻，粮食面临困难。实际上，北韩食品人均能源供应量(以2021年为准)同比减少2.4%，为1982千卡，仅及韩国3156千卡的62.8%。日均蛋白质和脂肪的供应量也同比分别减少2.1%和14.8%，为55.1克和31.2克，不到韩国的一半。值得一提的是，2022年北韩经济增长率同比下滑0.2%，较2021年下滑幅度（-0.1%）进一步扩大，连续三年出现负增长。与去年韩国经济走势（+2.6%）形成强烈对比。统计厅介绍说，新冠疫情去年上半年在北韩境内蔓延，对北韩经济造成了严重打击。相较其他国家，新冠疫情在北韩境内扩散的时间较晚，加上去年北中贸易开放推迟，对北韩经济起到了负面影响。