美国务院对北政策特别代表再次空缺 或因认为北韩无意对话

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国政府负责北韩事务的国务院对北政策特别代表时隔2年7个月再次空缺。自2021年5月起兼任该职务的金成将于本月底从国务院离职，继任人选尚未确定。金成实际上已不再参与工作，因此对北政策特别副代表、副国务卿助理朴贞（音，Jung Pak）担任职务代理。朴贞作为美方代表于本月18日参加了韩美日三国北核代表电话磋商。尽管国务院内外不少意见认为朴贞将成为金成的继任者，但据悉美国政府尚未就对北政策特别代表人选进行具体讨论。由于北韩对无核化谈判、甚至对与美国对话本身毫无兴趣，有意见认为没有必要急于物色对北政策特别代表人选。一名华盛顿外交专家当地时间20日在与韩联社的通话中表示，目前与北韩没有外交活动，从美国政府的立场上来说，没有必要急于任命人选。被提名为副国务卿的白宫国家安全委员会印太事务协调官库尔特·坎贝尔在7日举行的参议院人事听证会上表示，我们担忧北韩是否认为在当前情况下不再需要与美国开展外交活动，这意味着美国必须更加专注于对北遏制力。2021年1月拜登政府成立后，国务院对北政策特别代表职务曾空缺了4个月。当时有媒体援引高级官员的话报道说，拜登政府内部认为，在与北韩开展对话前，这一职务没有必要。同年5月拜登与韩国时任总统文在寅举行首脑会谈，并在会后的记者见面会上提名时任驻印度尼西亚大使金成为特别代表。金成兼任驻印度尼西亚大使和对北特别代表直到最近。