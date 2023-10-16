金正恩称对敌人核挑衅将实施核攻击 韩美日外长谴责北韩威胁国际和平

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩鼓励“火星-18”型洲际弹道导弹发射部队，并针对韩国和美国表示，一旦受到核挑衅，将不惜实施核攻击。对于北韩连日释放威胁信息，韩美日三国外长发表联合声明，指出北韩挑衅是对国际和平安全的威胁。据北韩官媒报道，金正恩鼓励本月18日发射“火星-18”型洲际弹道导弹的导弹总局第二红旗中队。金正恩高度评价称，此次发射展示了一旦敌人实施核挑衅，北韩将不惜施加核攻击的攻击性应对方式。金正恩还强调，必须保持可先发攻击任何敌人的攻击能力和临战态势，暗示了进一步挑衅的可能性。金正恩之女金主爱陪同出席上述活动，并拍摄了纪念照片。金正恩胞妹、劳动党副部长金与正也发表了谈话。金与正在谈话中就本月19日召开的讨论北韩发射洲际弹道导弹问题的联合国安理会会议称，美国和韩国的挑衅得到了默许，北韩行使自卫权却被视作问题。金与正还将挑衅的责任归咎于韩美，称安理会应对韩美不负责任的态度和行动问责。朝中社发表评论，谴责韩美决定在明年的“乙支自由之盾”联合军演中增加核作战演习。评论称，这是明明白白的宣战。与此同时，韩美日三国外长发表联合声明，谴责北韩持续不断的挑衅严重威胁韩半岛、地区和国际的和平安全，破坏了国际核不扩散机制。