韩国防部：正研究多项保护红海航道的支援方案

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部表示，正在研究多项保护红海航道的支援方案。国防部发言人全夏圭（音）21日在国防部例行记者会上回答是否应美国政府要求考虑派遣清海部队保护红海航道的问题时表示，正在研究多项方案，将与有关部门保持协商。全夏圭还表示，该地区的航海自由应得到保障，将结合韩国国家利益和国际地位，与有关部门持续磋商、研究必要的支援措施和适当的方案。全夏圭还就近期北韩的挑衅行为表示，很难认同目前处于强硬对峙的局面，韩方只是针对北韩日益加剧的威胁采取必要的应对措施。美国国防部长奥斯汀19日在包括韩国在内的40余国出席的红海护航视频会议上表示，胡塞武装鲁莽的攻击是严重的国际问题，必须采取坚决的国际性应对措施。奥斯汀敦促各国为组建保护民间船只的多国舰队贡献力量。美国在红海组建了代号为“繁荣守护行动”的舰队，目前英国、巴林、加拿大、法国、意大利等国家已承诺参加。另外，政府决定加强监视胡塞武装攻击民间船只对海运物流造成的影响，必要时将提供物流补贴费。企划财政部第一次官金秉焕21日在政府首尔办公大楼召开海运物流有关部门次官会议，评估红海航道问题对海运物流的影响。政府认为，红海问题对韩国进出口物流、能源供需等造成的直接影响有限，目前驶往欧洲的出口装运正常进行，部分跨国航运公司选择绕到红海海峡。政府表示，也门叛军展开攻击后，原油、液化天然气等主要原材料供需未受到影响。为确保韩国船只的安全，政府与海洋水产部、外交部、联合参谋总部等有关机构启动了联合实时应对体系。政府还计划在必要时通过出口担保项目来提供物流费补贴。