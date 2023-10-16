日本媒体对韩法院对强征劳工赔偿判决表示“凸显司法风险”

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韩国国际广播电台报道：日帝强征韩国劳工受害者及遗属以日本企业为对象提起的"第二次损害赔偿诉讼"中，韩国大法院21日判决原告胜诉。对此，日本媒体报道说，日本企业资产现金化的风险仍然存在，问题尚未得到解决。据预计，自今年3月韩国政府发表了日帝强征受害者赔偿解决方法后，此次韩国法院的上述判决对急剧改善的韩日关系产生的影响是有限的。《日本经济新闻》22日报道称，韩国大法院的判决再次凸显了将日本企业的资产现金化的风险依然没有消失。该报纸报道说，今后有关日本强征劳工的判决也会接连发生，韩国总统尹锡悦3月发表了韩国财团代替日本企业支付赔偿金的方案，但部分原告拒绝领取。今后在胜诉的原告中，不接受韩国政府解决方案的人有可能会增加。日本政府一直坚持日帝强征韩国劳工赔偿问题已经通过《韩日请求权协定》得到解决的立场。作为日本政府发言人的日本内阁官房长官林芳正21日在例行记者会上就韩国大法院的判决表示，韩方明显违反了《韩日请求权协定》，再次确认了不能接受判决的立场。具有进步倾向的日本媒体《朝日新闻》分析认为，此次判决对韩日关系产生的影响是有限的，但是正在进行的强征劳工的审判有60多件，如果今后财团的支付额增加，通过企业等捐赠来筹措财源恐难以维持下去。其他具有进步倾向的《每日新闻》也报道称，目前来看，韩国大法院的判决对韩日关系的影响是有限的，但预计今后拒绝韩国政府解决方案的原告将会增加，这将给尹锡悦政府带来负担。