韩国产影视内容在OTT的观澜量排名第三

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韩国国际广播电台报道：一项调查显示，海外观众在各种在线视频服务（OTT）平台观看韩国影视内容的次数排名第三，仅次于英国和美国的内容。据韩国放送通信委员会22日发表的《2023年海外在线视频服务(OTT)使用形态及市场调查》结果显示，英国、日本、墨西哥、巴西等4个国家的观众在在线视频服务平台上继本国和美国影视内容之后都观看了韩国影视内容。此次在对各国在线视频服务(OTT)产业动向和用户特点进行的调查结果显示，英国观众最近一年间观看的影像内容制作国家有英国(92.1%)、美国(77.4%)、韩国(42.5%)等。日本观众对同样的问题也依次为日本（89.5%）、美国（58.3%）、韩国（41.3%）。而在墨西哥和巴西观看韩国影视内容的比例更高。据分析，英国收费的在线视频服务用户比率高达70%，重复加入多个在线视频服务的比例也较高。在线视频服务市场实际上处于饱和状态。日本一旦加入某家在线视频服务后退出的比率较低，因此转换为其他在线视频服务的可能性较低。在以英国、日本、墨西哥和巴西等4个国家为对象进行的在线视频服务观看形态进行调查的同时，放送通信委员会还以中国台湾、日本、印度尼西亚、阿拉伯联合酋长国(UAE)为对象进行了市场调查。特别是中国台湾和印度尼西亚收看韩国产的影视内容比本国内容还多。包括K-POP在内的整个韩国文化内容均获得了肯定。在中国台湾，韩剧以多样的主题和快节奏剧情的展开而持续受到欢迎，当地观众偏爱浪漫喜剧、犯罪、现代剧等体裁。印度尼西亚观众也主要收看同一类型的韩国电视剧。放送通信委员会分析认为，印度尼西亚以世界第四大人口国家和29.7岁的低平均年龄，在线视频服务产业发展潜力很大，但由于低购买力，有偏爱免费收看的倾向，因此通过以广告为基础的收费制等进军市场的可能性很大。