韩外交部：密切关注北韩宁边轻水反应堆动向

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构(IAEA)不久前表示，北韩宁边核设施新建的轻水反应堆正式投入运行。对此，韩国政府表示担忧。外交部官员24日表示，政府基于韩美间的紧密合作，对北韩核设施动态保持密切关注，并注意到了本月21日国际原子能机构总干事关于试验用轻水反应堆试运行的发言。这名官员指出，北韩违反安理会决议，持续生产核物质，去年年底在劳动党全体会议上宣布将大幅提升核弹头数量，并不断进行弹道导弹挑衅，破坏韩半岛和全世界的和平稳定。这名官员强调，政府将继续与国际社会合作，促使北韩停止非法核武开发和挑衅，回归无核化之路。国际原子能机构总干事格罗西21日在一份声明中表示，10月中旬以后观测到轻水反应堆冷却系统大量排水的现象。分析认为，此前处于试运转状态的轻水反应堆的功率被提升至100%，投入正式运转。若北韩正式启动试验用轻水反应堆，意味着将拥有新的生产设施来确保钚的生产。不过试验用轻水反应堆尚需一段时间才能全面运转。据自由亚洲电台(RFA)前一天报道，曾担任国际原子能机构副总干事的史汀生中心高级研究员奥利·海诺宁预计，轻水反应堆需要半年才能投入全面运转，需要约2年的时间才能开始生产钚。