韩政府：美氢能补贴案有望促进韩企在美项目

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韩国国际广播电台报道：韩国政府就美国财政部和税务局公布的氢能补贴提案表示，这将促进韩国企业在美国境内的氢能项目。当地时间22日，美国政府公布了《通胀削减法案》清洁氢生产税收抵免（45V）暂定指南。指南的核心内容是企业在美国境内生产每千克清洁氢，可获得最高3美元的补贴。指南对“生命周期温室气体排放量”、“合格清洁氢”、“合格清洁氢生产设施”等《通胀削减法案》的主要用语进行了定义，并给出了根据氢能生产工艺排放量制定的、分为四个级别的清洁氢生产税收抵免政策，每千克氢可获得的补贴从0.6美元至3美元不等。对2033年前动工的项目，税收抵免期间指定为自制氢设施投入运转之日起共计10年。生命周期温室气体排放量原则上按照美国阿贡国家实验室温室气体排放量分析模型（GREET）的最新型“45VH2-GREET”计算。能源认证证书（Energy Attribute Certificate，EAC）则须满足附加性、地理关联性、时间关联性三大原则。附加性的内容包括，生产氢能时三年内所需电力应通过新建的可再生能源设施供应。时间关联性指同一时间段氢能生产与供电所产生的温室气体排放量配对情况，地理关联性是指电力应供应自氢生产设施所在地。韩国产业部表示，国内企业将对清洁氢生产税收抵免的条件、氢温室气体排放量计算模型等进行分析，在美国境内的清洁氢项目有望得到正式推进。产业部计划在必要的情况下向美国方面提出意见，以反映国内业界的意见。