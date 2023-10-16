北韩劳动党年末全会开幕 金正恩出席会议

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩26日起出席劳动党年末全体会议，会议将总结今年党和国家的政策，并制定明年国政运作方向和执行计划。据朝中社27日报道，金正恩当天出席在党中央委员会本部大楼召开的第八届中央委员会第九次全体会议扩大会议，报告了今年党和国家政策的执行情况。金正恩将2023年定性为伟大的转变与变革之年，称今年在社会主义建设、增强国力等各方面取得了巨大胜利，报道说，金正恩高度评价2023年社会主义建设和国力强化各方面获取的惊人胜利，并详细介绍了人民经济整体发展指标以及在党的建设，国家主权活动、政治、国防和外交领域所取得的变化和进展。全会的六个主要议程包括：总结今年党和国家政策的执行情况、明年度斗争方向、评估今年国家预算执行情况、提出明年国家预算案以及加强党领导力的有关措施。金正恩报告后，与会者进行了各部门领导干部间的讨论、书面讨论等。北韩内阁总理金德训、最高人民会议常任委员会委员长崔龙海、劳动党书记赵甬元、国防相强纯男、党中央委员会农业部部长李哲万等高官出席了会议。自2019年以来，北韩每年年末召开金正恩委员长出席的全体会议，总结年度政策的执行情况，并决定新年的政策方向。