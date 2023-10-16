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防弹少年团未因入伍而受限 创建持续活动新模式

Write: 2023-12-27 13:06:09Update: 2023-12-27 18:27:29

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：过去偶像组合成员入伍后，不是组合解散就是成员们各奔东西。不过知名男团防弹少年团（BTS）打破了这一模式，开创了新模式。 
 
防弹少年团成员柾国表示：“我们准备的太多了，真的很多，希望大家能喜欢我们的歌曲。”
 
粉丝们向柾国作出了回应。《No More Dream》(2013)和包括10年前的出道曲在内，过去发表的歌曲接连登上美国公告牌榜单。
 
以本月19日为准，防弹少年团全员在沙漠演唱的音乐视频在YouTube的点击量突破了2亿次。歌词中那句“带着梦想，看向远方”也是粉丝们的心愿，承诺将与防弹少年团一起回味过去，迈向充满希望的未来。一位粉丝说，当我再次聆听以往在音乐会上听过的歌曲时，感同身受，非常喜欢。”]
 
不仅防弹少年团成员的SOLO曲，入伍后推出的新曲也引起粉丝们的极大关注。这是防弹少年团在入伍前利用18个月的时间做好了内容准备，从而弥补了空白期。
 
文学评论家金宪植（音）说，对于偶像组合来说，入伍当兵被视为一种风险，演唱活动可能因此而中断。不过防弹少年团表现出了能够避开入伍空白期，持续进行演唱活动，获得了全球对K-POP的高度评价。
 
防弹少年团即使暂停活动，也以他们的方式持续与粉丝进行沟通，再次改变了大众文化的流程。
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