韩今年脱北者就业率创新高 失业率创新低

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韩国国际广播电台报道：今年脱北者就业率创历来最高值，失业率则刷新历来最低值，脱北者的经济活动获得了改善。统一部署下的南北统一财团27日发布的“2023年脱北者实况调查”结果显示，脱北者经济活动参与率为63.4%，较去年的63.0%上升了0.4%个百分点。就业率也升至60.5%，较去年(59.2%)上升了1.3个百分点。另一方面，脱北者失业率为4.5%，较去年(6.1%)降低1.6个百分点。但经济活动参与率较一般民众仍然低1.9个百分点，就业率低3.0个百分点，失业率则高1.8个百分点。脱北者月均工资为245.7万韩元，较去年的238.4万韩元上涨7.3万韩元。不过脱北者的工资仍比一般民众低约55万韩元。据财团分析，该财团分析称，由于脱北者中女性占70%以上，因此她们也受到了韩国社会性别工资差距的影响。脱北者亲身感受到的南韩生活满意度为79.3%，也是调查以来的最高水平。具体来看，15-19岁群体(89.8%)、居住于非首都圈(81.9%)、居住时间不到3年(83.2%)脱北者的满意度相对较高。对于满意的原因，回答“能够自由生活（41%）”的人最多；对于不满意的原因，回答不能与（中国或北韩等）家人一起生活（28.3%）的人最多。南北统一财团对1997年至2022年之间入境韩国的3万多名脱北者中的2500名15岁或以上的脱北者，于今年5月和6月以面对面的方式进行了调查。本次调查的可信任度为95%，标本误差为±1.9个百分点。