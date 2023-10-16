李俊锡退出国民力量党创建新党

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韩国国际广播电台报道：前国民力量党代表李俊锡27日宣布退党，创建新党。前代表李俊锡27日在首尔芦原区上溪洞的一家餐厅召开记者会表示，将于当天退出国民力量党结束12年的政治生涯，并放弃在国民力量党所拥有的全部政治资产。并补充说，今天的选择并不是由于个人待遇或给自己带来痛苦回忆的原因。李俊锡前代表向国民力量党提出了尖锐的批评，称，当我抬头前瞻，看到的不是过去，而是未来。现在也有人在大韩民国的危机中，把对方视为邪恶和清算对象作为使命，试图引导国民朝着这个方向前进。总统选举结束已快两年，为什么极端抗来搞垮对方，剑客的固执必须成为我们所有人的语言吗？前代表李俊锡表示，在我创建的新党中，将正确面对危机，堂堂正正地说出选票数下降的过程。李俊锡提到了理工科人才的培养、教育改革、低生育问题等。他指出，韩国总统以下的大多数政治家从政时间最多不会超过10年，因此无法解决这些问题。与现在不负责任的执政者不同，30年后我仍然活着接受评价的概率很高。他特别呼吁说，如果不相信某人所说的我不能创造几个议席而且不能保证实行的这种言论的话，那就和我一起创造更多的议席吧。在大家一生购买的股票中能保障回报最高的股票就是投资和支持我所创立的新党。