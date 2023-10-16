韩泰荣建筑申请债务重组 影响或波及全行业和金融圈

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韩国国际广播电台报道：陷入流动性危机的泰荣建筑申请债务重组。泰荣建筑是施工能力排名韩国第十六的中型建筑公司，其债务重组使危机感蔓延至韩国其他公司。泰荣28日向主债权银行KDB产业银行申请债务重组。当天上午10时8分，泰荣公开告示了该消息。由此，泰荣建筑的股票交易自上午10时38分起暂停了30分钟。债务重组以债权金融机构为主进行。根据有关法律，如果75%以上债权人同意，公司即可获得延长贷款期限、资金发放等援助，启动回生程序。为此，泰荣必须出台高强度的结构重组等自救措施。预计公司将向债权人提交出售集团主要公司等方案。泰荣建筑的主债权银行产业银行将于明年1月11日召开债权人磋商会议，决定是否启动债务重组计划。泰荣建筑的房地产项目筹资余额为3.2万亿韩元，其中一半仍处于未动工状态。首尔圣水洞商务楼开发项目的480亿韩元贷款到期日为12月28日。该事件的影响预计将不可避免地扩散至整个建筑业界和金融圈。房地产项目筹资或有债务总额高达23万亿韩元，但市场迟迟不见回暖，现金短缺的建筑公司有可能发生连环性危机。政府28日召开有关部门联合记者会，指出泰荣集团债务重组的前提是必须采取高强度自救措施。政府还表示，此次事件为泰荣建筑特殊情况所导致，将努力防止危机扩散至金融市场和建筑业。