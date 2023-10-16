韩国与海合会达成自贸协定

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韩国国际广播电台报道：韩国政府与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC，以下简称“海合会”）达成自贸协定。产业通商资源部通商交涉本部长安德根12月28日在首尔与海合会秘书长布达维会晤，结束韩国与海合会的自贸协定（FTA)谈判，并签署联合宣言。海合会是由沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林、阿曼六国组成的关税同盟形式的经济合作体。韩国海合会自贸协定是韩国政府缔结的第25份、与阿拉伯国家缔结的第2份自贸协定。双方于2008年举行首次正式谈判，中断10年后于去年重新启动。协定文共18章，包含6份关于经济合作的附属文件。具体来看，韩国出口至海合会产品的89%将被取消关税，其中包括汽车及零部件、机械类等韩国主力出口产品。韩国进口自海合会产品的约80%也将分阶段取消关税。其中包括天然气、石油制品、铝等海合会主力产品以及红茶、面包、植物油等农畜产品。石油化工业主要原料之一石脑油将获减免50%的关税。另外，韩国企业人员以工作为目的的入境和居留条件将放宽。6份附属文件涉及替代性和可再生能源合作、稳定供应链、加强生物经济供应链合作等内容。产业部计划在明年推进举行正式签署仪式，完成国会批准等国内流程后尽早发布。另外，产业部还计划研究与海合会临近中东国家、非洲国家签署自贸协定。