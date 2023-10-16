韩国情院：北韩年初极有可能进行军事挑衅

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韩国国际广播电台报道：国家情报院28日预测称，明年有韩国有国会议员选举（4月）和美国大选（11月）等主要政治活动，北韩很有可能在年初进行军事挑衅。国情院根据北韩在第20、21届国会议员选举前的军事挑衅先例，对南挑衅有关主要人士得到重新任用，近期频繁发出对南威胁等情况作出了上述分析。北韩在2016年第20届国会议员选举前进行了核试验（1月6日）、无人机侵犯领空（1月13日）、大浦洞导弹发射（2月7日）、位置信息系统（GPS）干扰（3月31日）等挑衅。2020年4月第21届国会议员选举前一个月，北韩连续发射了4次短程弹道导弹。这类导弹属于对南战术武器。另外，今年6月，主导天安舰、延坪岛挑衅的金英哲被任命为统一战线部顾问；8月，指挥非军事化区木盒地雷挑衅事件的李永吉、朴正天分别被任命为总参谋长、军政指导部部长。前一天，金正恩在党全体会议上公布了关于今年斗争方向的纲领性结论，要求在军队、军需、核武器、民防领域加快完成战争准备。北韩本月18日发射洲际弹道导弹（ICBM）后还威胁韩美两国称，将采取更高级、更具威胁性的方式予以有力应对。金正恩要求官员“制定明年可在南韩引发巨大影响的方案”。今年8月，北韩首次实施以占领南韩为目的的全军指挥训练，并威胁称“为引发社会、政治混乱，不惜打击民间设施”。另外，北韩以韩国政府终止《9·19南北军事协议》部分条款效力为由，宣布全面废除协议，并声称将“消灭大韩民国”。国情院表示，正与有关部门合作，确保预警和应对态势的万无一失。