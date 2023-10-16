今年参观主要宫殿、宗庙和朝鲜王陵的游客人数创历史新高

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韩国国际广播电台报道：据统计，今年参观宫殿、宗庙和朝鲜王陵的游客人数创下历史最高纪录。韩国文化财厅宫陵遗址本部29日透露，今年参观景福宫、昌德宫、昌庆宫、德寿宫等四大宫殿和宗庙、朝鲜王陵的游客为1419万782人次。与去年的1104万7045全年参观人次相比，增加了28.5%。文化财厅有关人士表示， 这一数字超过了新冠病毒疫情发生之前2019年的1339万5625人次，创下了历史最高纪录。参观故宫和宗庙、朝鲜王陵的游客在2013年达到1031万5290人次以后，一直持续着1000万人次左右，随着新冠病毒疫情的爆发，2020年至2021年大幅减至500万到600万人次左右。但是去年防疫措施逐渐放宽,参观人数恢复到了1千万人次左右。今年仅四大宫殿和宗庙的访客就达1157万5442人次，比去年包括朝鲜王陵在内的年游客人数还要多。据悉，前来韩国的外国游客正在大幅增加。今年访问四大宫殿、宗庙和朝鲜王陵的外国游客达195万7971人次，比去年的约54万人次增加了261.9%。文化财厅有关人士表示，春秋两季在宫中举行的“宫中文化庆典”吸引了约10万名外国人，显示了对韩国传统文化的高度关注。最近韩国政府将光化门打造成新的K-观光象征物，此举也对游客的增加起到了很大作用。文化财厅计划明年进一步推出与宫殿相关的旅游项目。在“景福宫星光旅行”、“昌德宫月光纪行”等人气活动方面，政府将改善预售方式，扩大抽签制比重，并引进用短信通知预约结果等服务。