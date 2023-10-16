韩2023年消费者物价上涨3.6% 12月涨3.2%

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韩国国际广播电台报道：据统计，2023年韩国消费者物价较去年上涨3.6%。今年最后一个月的物价上涨率为3.2%，与11月(3.3%)基本一致。据统计厅29日发布的“2023年消费者物价动向”资料显示，今年消费者物价指数为111.59(2020年=100)，较2022年上涨3.6%。虽然涨幅较去年(5.1%)收窄，但仍较2021年(2.5%)高。新冠疫情以前，2016年至2018年消费者物价指数涨幅持续维持在1%左右，2019年甚至下降至0.4%。除反映物价基调趋势的根源物价、农产品以及石油类指数之外，消费者物价指数较去年上涨4.0%。今年商品物价同比上涨4%，服务物价同比上涨3.3%。在工业产品当中，加工食品大幅上涨(6.8%)。从各食品项目来看，面包(9.5%)、牛奶(9.9%)、咖啡(12.6%)等涨幅较大。服务项目物价中，个人服务物价上涨率为4.8%。今年12月的消费者物价指数为112.72(2020年=100)，同比上涨3.2%。消费者物价上涨率从10月的3.8%下滑至11月的3.3%，12月物价仍维持不变。从各项目来看，农畜水产品上涨7.7%，涨幅环比(7.2%)扩大。其中苹果（54.4%）、西红柿（45.8%）、草莓（23.2%）、大葱（45.6%）、大米（10.4%）、橘子（20.9%），葡萄（17.8%）、梨（33.2%）等涨幅较大。随着季节和气候的变化，新鲜食品指数较去年同期上涨14.5%。反映物价基调趋势的根源物价(除农产品及石油类之外的指数)上涨3.1%。除食品和能源之外的物价指数上涨2.8%。