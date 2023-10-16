韩国防长：北韩从今夏开始在宁边启用实验用轻水反应堆

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部长官申源湜日前透露，北韩在宁边核设施内启动实验用轻水反应堆的时间正是炎热的季节，即，今年夏天。此前，国际原子能机构(IAEA)方面表示，自10月中旬以来，在轻水反应堆冷却系统中观测到了热水排放，而韩军捕捉到此一迹象的时间比这还早几个月。据悉，北韩从2010年5月开始在宁边核设施建设30兆瓦级实验用轻水反应堆。申源湜长官透露，北韩将装载极少量核物质试运行核反应堆。经过完善阶段后，预计明年夏季将进入正常运行。申源湜长官表示，北韩会通过轻水反应堆制造更多核弹头的说法缺乏可信度。申源湜表示，大部分轻水反应堆是为了发电，至今为止还没有国家通过轻水反应堆制造核武器。如果是实际规模为25至30兆瓦的核反应堆，则几乎与宁边地区的电力供应量相当。不过，申源湜长官并不排除用于核潜艇的小型核反应堆试验或氢弹材料三重氢生产的可能性。申源湜防长还表示，今年中国飞机在没有事先通报的情况下，穿越韩国防空识别区的事例数量是过去五年平均水平的两倍多。此外，因独岛叙述争议而全部回收的《官兵精神战力教育基本教材》的出版费用迄今为止已花费了4000万韩元，此次回收后，将邀请有名望的咨询委员对教材进行重新审阅。