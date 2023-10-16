尹锡悦新年致辞：将为解决民生问题而全力以赴

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，新年政府将会付诸实际行动，推行解决民生一线问题的政策。尹锡悦还强调，继去年之后，今年将持续推进劳动、年金、教育三大改革，并为解决低生育问题拟定根本对策。尹锡悦1日在龙山总统室发表了新年致辞。尹锡悦表示，去年是艰难的一年，高利率、高物价、高油价拖累了韩国经济复苏的速度，加重了民生困难。尹锡悦表示，在全球复合危机下，得力于国民和企业方面的血汗努力，韩国在世界上以最快的速度奠定了再次飞跃的基础。2024年将成为大韩民国再次腾飞的重大转折点，政府将为解决问题付诸实际行动。尹锡悦说，今年出口向好将主导经济复苏和增长，物价也将恢复稳定，政府将竭尽全力确保社会弱势群体享受经济复苏的温暖。尹锡悦还强调，为提高社会整体的生产性，必须进行结构改革，为未来做好准备。他说，政府成立后，一贯致力于铲除利权垄断、非法使用政府补助金、特定产业的垄断弊端等不正当的非法行为，今后将继续打压基于自身利益和理念的卡特尔（cartel）帮派。尹锡悦还重申了推进劳动、教育、年金“三大结构改革”的决心。尹锡悦强调必须解决低生育问题，他说，时间所剩无几，必须以与以往不同的方式解决低生育问题。在外交和安全方面，尹锡悦强调将基于韩美同盟和韩美日配合，牢靠构建“以力量维护和平”的机制，并将于今年上半年完成升级的韩美延伸威慑机制构建工作，从源头上封锁北韩核导威胁。尹锡悦表示，政府将在坚实的安保基础上建立紧密的全球经济安全网络，将以切实的应对能力积极应对扰乱关键产业和民生的矿物、材料、零部件供应链的行为。尹锡悦还说，新的一年将以新的觉悟全力以赴，走入民生现场倾听民意，推进能改变国民生活的真正民生政策。尹锡悦最后说，为了我们的未来，为了我们的孩子，如果必须有人去做，那就让我做吧。