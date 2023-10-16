韩国担任联合国安理会非常任理事国

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韩国国际广播电台报道：2024年开始，韩国将在联合国安理会作为非常任理事国展开活动。这是韩国时隔10年成为安理会非常任理事国。韩国将以此为契机提高国际社会对北韩人权和北核问题等韩半岛问题的关注。联合国安理会共有15个理事国，其中美国、英国、法国、中国、俄罗斯5国为常任理事国，其余10个非常任理事国以投票方式选出，任期为两年。韩国去年6月被选为非常任理事国，任期从2024年1月1日0时开始。继1996年和2013年之后，韩国第3次被选为联合国安理会非常任理事国。从今年6月开始，韩国担任轮值主席国，可望在网络安全等优势领域发挥作用。外交部负责联合国安理会事务的高级代表李京哲（音）说，这将是实现全球中枢国家愿景的重要机会，韩国将发挥和进一步提高在外交方面积累的实力。政府将集中外交力量唤起国际社会对北韩核问题的关注，最近北韩问题因俄乌战争和中东问题而被排除在关注优先顺序之外。另外，其间未受到重视的北韩人权问题也将被提交安理会讨论。梨花女大北韩学系教授朴元坤（音）说，轮值主席国有召集会议的权利，今后有望在会议上讨论北韩人权问题、不扩散问题、核问题等有关韩半岛特殊性和普遍性之类的问题。观点认为，虽然安理会是国际社会上唯一具有实际约束力的安全机构，但最近也被认为无法发挥应有的作用，必须研讨改善方案。以北韩接连发射导弹为例，由于中国和俄罗斯反对，安理会自2017年以后未能发布制裁措施。韩国驻联合国代表黄浚局表示，联合国安理会的权威一再被北韩忽略和藐视，我对此深感担忧。韩国政府表示，韩美日均为安理会的理事国，今后将加强三方合作，并加强与中国与俄罗斯的沟通。