新年民调：韩朝野支持率处于误差范围内 尹锡悦施政获负面评价

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韩国国际广播电台报道：韩国将于2024年举行国会议员选举，在距离国会议员选举仅剩100天之际，KBS公布了与韩国研究院（Research）一同进行的新年民意调查结果。调查显示，在政党的支持率方面，36%的应答者支持在野党共同民主党，35%的应答者支持执政党国民力量党，两党处于误差范围内。另外，21%的应答者回答无支持政党，4%应答者支持其他政党，3%的应答者支持正义党。以年龄段来看，40岁至49岁选民(54%)支持共同民主党，70岁及以上年龄段(62%)支持国民力量党。按地区来看，首尔、仁川、京畿、大田、世宗、忠清等地对两党的支持率均在误差范围内。在尹锡悦总统的国政支持率方面，36%的应答者对其施政给予肯定评价，其中14%的应答者认为“极佳”，22%的应答者认为“较佳”。56%的应答者对尹锡悦施政给予负面评价，其中18%认为“较差”，38%认为“极差”。韩国将在3年后的2027年举行下届总统选举。在大选候选人支持率方面，25%的应答者支持共同民主党党首李在明，24%的应答者支持国民力量党非常对策委员长韩东勋，二人处于误差范围内。另外，5%的应答者支持大邱市长洪准杓，4%的应答者支持共同民主党前党首李洛渊。此外，应答者中支持京畿道知事金东兖和首尔市长吴世勋的各占3%，支持国民力量党议员安哲秀和国土交通前部长官元喜龙的各占2%。在目前韩国经济面临的问题方面，25%的应答者分别认为“高物价”和“高利率及家庭负债”是最严重的问题。俄乌战争去年导致国际油价动荡，加上受夏天强降雨等影响，食品物价高涨，消费者物价上涨率达3.6%。高利率和家庭负债问题加重了平民的利息负担，成为韩国经济的主要悬案。此外，23%的应答者认为是“高房价等房地产问题”，14%的应答者认为是“经济增长率放缓”，11%的应答者认为是“工作岗位不足”。对于解决低生育问题最急需推行的政策方针，35%的应答者认为是“解决青年层的居住问题”，尤其是18岁至29岁人群回答“解决青年层居住问题”占比达44%。其后依次为“改善育儿休假制度等工作环境”(26%)，“扩大儿童津贴等支援”(14%)，“减轻保育负担”(13%)，“扩大医疗支援”(7%)。韩国研究院去年12月28日起为期三天以1000名18岁以上民众为对象进行了电话问答方式调查。本次调查的可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。