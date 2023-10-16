朝野加快地上铁路“地下化”进程

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韩国国际广播电台报道：在城市地面运营的地上铁路引起诸如阻碍周边生活圈和地区落后等诸多问题。有鉴于此，在韩国国会议员选举即将来临之际，朝野通过拟定特别法案，加速“地上铁路地下化”进程。据报道，城市建筑之间延伸出一条长长的散步路，人们在两旁拥有树林的路上运动和行走。这是堪比纽约世纪公园的京义线丛林路的一个区间。随着货物列车经过的铁路迈入地下，地面诞生了直线6公里的市区公园，给城市带来了新的活力。首尔麻浦区仓前洞的地区居民表示，因为容易接近，所以经常前来散步。 这附近的美食店很多，且风景又好，一出来就有被治愈的感觉。像这样作为空间不足的城市，从10多年前开始就出现了将地上铁路转移到地下的呼声。最具代表性的地方是首尔火车站及其周边地区。有9个站台和27条铁路的首尔火车站东西方向宽度约为400米。 也就是说，市中心有铁轨的地区是不连通的，这个地区因有京釜线铁路穿过， 如果想走到对面，行人和司机都要利用狭窄的地下通道， 否则就得绕一圈。此外，噪音和煤烟等恶劣的生活环境也是问题。由于市民们的呼声很大，铁路地下化一直是代表性的地区竞选承诺，但由于庞大的工程费用，这一承诺没有取得任何兑现。但在上次总统大选中，铁路地下化成为重要的竞选承诺。最近朝野首次制定的特别法获得了国会常任委员会的审议通过。特别法的核心是，由民官共同推行地下化工程和地面开发事业，以此解决巨大的费用问题。首尔的京釜线和京仁线，其他地区有釜山、大田、大邱等正在构想地下化方案。政府推测，包括首都圈的23万亿韩元在内，全韩最多需要45万亿韩元的工程费用。但工程费用原则上由事业实施方承担，而不动用税金。必须解决的课题也不少，工程本身的难度和起伏不定的建设景气，再加上收益性和公益性之间的协调也很重要。国土交通部计划，如果上述特别法获得国会通过，将成立综合开发推进团，并于今年上半年着手制定全国性的综合计划。即使没有问题，至少也要耗时15年。这是投入超过四大江工程两倍费用的巨额项目，好似在历史的起点等待出发信号的瞬间，是给城市创造新的空间，还是在房地产开发上，也为韩国铁路百年历史提出了沉重的课题。