韩党政决定扩大税制优惠

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韩国国际广播电台报道：韩国政府和国民力量党决定，对去年年底结束的设备投资的临时投资税额减免期限再延长一年，截止到年底为止。与此同时，还决定，推进仅在今年上半年将传统市场使用部分所得税抵扣率从现行的40%上调到80%的方案。国民力量党政策委员会议长俞义东在新闻发布会上表示，党政双方3日上午在国会举行了"2024年经济政策方向协议会"，就上述内容达成了协议。 党政认为，为了延长临时投资税额减免期限和提高传统市场收入所得税的减免比率，应该修改税收特例限制法案。党政预测，今年经济将以出口为中心扩大经济复苏势头，物价将呈下降趋势。但也担忧高物价、高利率长期化导致内需放缓、建设投资萎缩的可能性。特别是今年上半年是民生经济复苏的主要关口，党政决定，将工作重点放在民生经济复苏方面，以此推进经济政策。俞义东表示，国民力量党要求政府提供更大幅度的税制支援，以便企业扩大研发投资。对此，政府决定接受这一要求。另外，国民力量党指出，由于房地产项目融资(PF)的不安心理扩大，建设投资萎缩可能会长期化。为了提高地区经济活力和扩大建设投资，希望政府果断地制定引导对策。 对此，政府决定，通过流动性支援，引导有秩序的软着陆，并为防止房地产融资不稳定事件再次发生，需推进根本性的制度改革。