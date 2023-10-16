韩国将加大二次电池的生产力度

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韩国国际广播电台报道：在电动汽车的核心二次电池领域，除了中国的市场外，韩国产品已占据全球一半市场。随着全球供应链的重组，从今年开始，韩国将直接生产基础材料。据报道，35000吨级的矿物运输船从澳大利亚出发，来到了韩国丽水。 通过重型装备不停搬运的是被称为"白色石油"的锂。用锂加工制成的氢氧化锂是二次电池不可或缺的核心材料。 到目前为止，韩国主要靠中国加工品，但从今年开始，韩国将直接投入生产。预计最早在本月内推出正极材料试制品，最晚在下半年，电动汽车将搭载国产锂电池。在单价上涨的情况下，像这样直接生产是为了减少对中国的依赖度。由于美国推行《通胀削减法案》(IRA)，中国产电池在美国等主要国家市场失去了立足之地，这对韩国具有肯定的意义。由于供应链的多元化，有助于提高韩国电池的占有率。 为此，韩国电池厂商正在北美地区建立生产基地。汉阳大学资源环境工学系教授金镇洙（音译）表示，确保获取低价供应的最佳供应链是我们的首要课题，目前随着资源的武器化、供应链稳定性等成为新的价值趋势。此外，还增加了碳中和的重要价值等。但是电动汽车需求减少是不稳定的因素。 因为去年第三季度韩国电动汽车出口时隔三年转为减少趋势，预计今年也会出现负增长。最终，受电动汽车销售和各国政府政策巨大影响的二次电池产业，今年也必须在不确定性中寻找突破口。