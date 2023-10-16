尹锡悦听取新年首次民生经济工作报告 要求打破官民间壁垒

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统在2024年首次政府工作报告中强调，政府与国民之间存在着一道核爆炸也炸不开的坚厚壁垒，必须打破这道壁垒。尹锡悦4日在京畿道龙仁市中小企业人才开发院听取以“充满活力的民生经济”为主题的新年首次工作报告。在听取报告前，尹锡悦发言指出，宏观指标再好，若国民未能亲身感受到，就说明政策执行第一线不够细致到位。尹锡悦表示，今年包括半导体在内的出口总体预计将呈现复苏态势，增长率将高于其他发达国家；物价将稳定在2%-3%，去年创下历史新高的就业率也将继续向好。尹锡悦指出，最重要的是必须细致地关切民生，确保国民能够切身感受到这些成果；将以出口7000亿美元、外商投资350亿美元、海外出口580亿美元为目标，争取取得各位国民看得见、摸得着的成果。尹锡悦还表示，临时禁止做空是为了防止个人投资者蒙受损失，废除金融投资收入税是为了消除韩国折价现象。在随后举行的工作报告上，副总理兼企划财政部长官崔相穆公布了旨在实现“充满活力的民生经济”的政策方向，总统与国民、专家进行了讨论。崔相穆表示，为实现上半年物价涨幅稳定在2%-3%的目标，将向农水产品、能源等领域提供11万亿韩元预算，并为小工商户、个体户提供减轻电费、利息、税额负担的一揽子补贴。崔相穆还表示，将推进人口减少地区三大振兴项目，包括鼓励购买住房、带动旅游、促进外国人流入。在讨论中，小工商户、主妇、青年代表提出有必要减轻因长期高利率、高物价而上涨的生活费负担，中小企业家和个人投资者则表示有必要提振消费和投资。尹锡悦表示，将指示各部门前往第一线听取国民意见，立刻解决各项问题，使国民感受到政策效果。第二次工作报告将以住房为主题，于本月10日进行。