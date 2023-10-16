尹锡悦对《双特检法》行使再议要求权

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦对所谓的《双特检法》行使了再议要求权（否决权）。总统室秘书室长李官燮5日在龙山总统室召开的记者会上表示，根据宪法义务，尹锡悦总统要求国会对两项国会选举用的恶法进行再议。李官燮表示，在野党发起特检法案的目的是在国会选举前操纵舆论，因此存在很多问题。李官燮说，特检法应由朝野达成一致，但在野党却无视在充分协调下处理的宪法惯例，并对审判中的事件再次进行调查、蹂躏人权，在野党还企图通过亲在野党派的特别检察官在国会选举期间发布虚假新闻，此举存在侵犯选民选择权之虞。李官燮表示，实施特检法需投入数百亿韩元的预算，不能在无关民生的领域浪费国民的血汗钱。如果将检警等数百人调派至特别检察官处协助调查，将对执法机构的正常运作造成严重干扰。李官燮还对《双特检法》的内容作出了指责。李官燮认为，《50亿俱乐部特检法》将起到共同民主党党首李在明的“防弹”作用，如果有人涉及大庄洞事件收取了50亿韩元，那么此人有可能是当时拥有许可权的城南市长李在明周围的人，排除执政党推荐的特别检察官，而由亲在野党的检察官进行调查，很难期待查明事实真相。李官燮还对《金建希特检法》表示，金建希涉嫌操纵德意志汽车公司股价是12年前尚未结婚时期的事情，文在寅政府时期进行了两年时间的调查，却未能对此案进行起诉和传唤调查，现在再次进行调查，不仅侵犯了有关人员的人权，同时任命政治偏向的特别检察官进行调查，存在不少问题。李官燮强调，总统作为宪法和法治主义的守护者，拥有人权保护等保护宪法价值和公正管理选举的责任，因此拥有对违背原则的特检法案要求再议的义务。